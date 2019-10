Un fotografo accusa Balotelli: "Calcio alla mia fotocamera"

Massimo Lovati, fotografo, accusa Mario Balotelli di avere dato un calcio alla sua fotocamera. L’episodio, stando all’uomo, sarebbe successo nel corso della gara tra Genoa e Brescia al momento della sostituzione dell’attaccante della squadra lombarda.

Lovati si è sfogato con un lungo post su Facebook: “Io con la mia fotocamera Canon con l’ obiettivo Canon 8/15 mm che anche stasera ho posizionato su piccolo trepiede e remotata con cavo da 35 metri dietro la porta sotto la gradinata sud allo stadio Ferraris di Genova per documentare da dietro la porta azioni durante la partita Genoa-Brescia – ha scritto -.Il signor Balottelli quando e’ stato richiamato in panchina la ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicità”.

“Mi ha subito chiamato il raccattapalle che aveva assistito alla scena raccontandomi l’accaduto. Ho constatato che la fotocamera e il booster erano vistosamente danneggiati ( la cassa della fotocamera spaccata) e la fotocamera non funzionava piu. Bella impresa prendersela con un oggetto di lavoro!! Non ho parole e volutamente non faccio commenti“.

“Ho comunque parlato a fine partita con il Dott. Piovani Direttore del Brescia calcio e gli ho mostrato fotocamera danneggiata e obiettivo: gli ho detto che settimana prossima avrei portato il tutto da Camera Service Milano centro autorizzato Canon per verificare danni e quantificare il costo della eventuale riparazione o sostituzione ,sia per la fotocamera, il booster e l’obiettivo”.

“Questi sono strumenti delicatissimi che non devono essere presi a calci. Avvilito comunque e’ dire poco: rispetto, ci vuole rispetto per persone che lavorano e per i loro strumenti!!!!” ha aggiunto Lovati.

Il Brescia è stato sconfitto dal Genoa per 3-1: dopo la rete iniziale di Tonali su punizione, il Grifone ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Agudelo, Kouame e Pandev, regalando la prima vittoria al nuovo tecnico Thiago Motta.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 14:26