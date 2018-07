Un nuovo pallone per la B

Presso la sede di via Rosellini a Milano Lega B e Kappa hanno presentato il nuovo pallone realizzato per l’87esima edizione della Serie BKT 2018-2019, al via il prossimo 24 agosto. Kombat Ball si evolve ulteriormente, rispetto alla versione 2017-18, grazie a un innovativo design, progettato dal centro R&D Kappa che ne riduce il numero di pannelli che compongono lo strato esterno, passati da 36 a 24, in modo da migliorare le performance in termini di aerodinamicità.

La novità più importante è però nella grafica, che rappresenta un omaggio al territorio italiano. Le regioni sono individuate all’interno del pattern presente sul logo degli omini in differenti tonalità di azzurro, le linee presenti sul pallone sono invece delle curve di livello di una porzione del suolo Italiano, infine il tricolore è presente sulla sfera per quattro volte.

Il Kombat Ball 2019 è quindi, ancora di più, il pallone del Campionato degli italiani: per il secondo anno di fila la sinergia Lega B-Kappa porterà avanti l’italianità e la qualità come valori da affermare nella Serie BKT.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 14:15