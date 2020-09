Un portiere in più a Vicenza

Il LR Vicenza ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Pietro Perina.

Perina, portiere classe ’92, nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del Cosenza in Serie B, scendendo in campo in 55 occasioni. In precedenza ha disputato 161 partite in Serie C con le maglie di Sambenedettese, Cosenza stesso, Melfi e Martina Franca.

Lunedì pomeriggio l’estremo difensore si è aggregato al gruppo per disputare il primo allenamento in biancorosso.

OMNISPORT | 28-09-2020 14:07