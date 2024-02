Un rigore ferma il Milan con l'Atalanta: Pioli attacca Orsato. Anche Gasp contro "i penalty da Var"

Il rigore assegnato all'Atalanta per il fallo di Giroud su Holm fa infuriare Pioli che prende di mira Orsato. Gasperini sull'episodio: "Mai favorevole a questo tipo di penalty"

25-02-2024 23:42

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Stefano Pioli mastica amaro dopo l’1-1 del suo Milan con l’Atalanta. Molto positiva la prova dei rossoneri, acciuffati dal rigore di Koopmeiners dopo il vantaggio iniziale di un Leao versione monstre. Proprio il penalty assegnato da Orsato non è stato digerito dal tecnico emiliano, punito dal fischietto col cartellino giallo.

Milan-Atalanta 1-1: Pioli non ci sta e attacca Orsato per il rigore

Quel rigore assegnato per l’intervento di Giroud su Holm e che ha permesso a un’Atalanta in difficoltà di raggiungere il Milan proprio non è andato giù a Pioli. “Troppo poco per il rigore per due motivi: Holm si mette le mani in faccia e non è lì che stato colpito. E troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato, che è in assoluto è l’arbitro che fischia meno falli in Italia – ha detto ai microfoni di Dazn -. Bravi loro ad averlo fatto, se lui non si butta così con le mani in testa, non sarebbero mai andati a rivederlo. Peccato”.

Il giudizio di Pioli sulla partita del Milan e la prova di Leao

Pioli non ha dubbi: “È stata la miglior partita del mio Milan contro l’Atalanta. Li abbiamo messi in difficoltà, giocando con personalità e qualità. Volevamo e meritavamo la vittoria”. L’allenatore poi si sofferma sulla prestazione maiuscola di un Rafa Leao devastante: “La sua miglior prestazione della stagione per continuità ed efficacia e con un ottimo lavoro in fase difensiva. Nasce tutto dalla sua convinzione, dalla sua mentalità. Dovrà provare a essere sempre questo tipo di giocatore perché ne ha i mezzi”. Perché Adli e non Reijnders dal primo minuto? “No, Reijnders non aveva problemi fisici – spiega -. Credevo che le caratteristiche di Adli fossero più indicate per la partita di stasera”

Punto d’oro per l’Atalanta: l’analisi di Gasperini e il parere sul rigore

“Abbiamo sofferto tanto contro un Milan di alto livello, ma siamo riusciti a portare a casa un punto che dà morale”. Gian Piero Gasperini non si nasconde neppure sul penalty concesso al Milan. “Sono rigori da Var – commenta -. Non sono mai favorevole a questo tipi di rigori, ma ormai sono stati molto frequenti. E contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire (ride, ndr). Si danno tanti rigori che chi arriva da un’altra generazione non riconosce: dicono che questo sia il calcio moderno. E a me non piace molto”.