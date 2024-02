Le pagelle di Milan-Atalanta 1-1: Leao show a San Siro. Giroud ingenuo: bene Orsato sul rigore

Top e flop della partita Milan-Atalanta, valevole per la 26° giornata di serie A 2023/2024: Leao migliore in campo, l'ex De Ketelaere non incide, Koopmeiners freddo

25-02-2024 22:45

Né vincitori né vinti: la sfida Champions tra Milan e Atalanta, posticipo domenicale della 26a giornata di Serie A, finisce 1-1. Ai rossoneri non basta un super Leao per avere la meglio; gli orobici pareggiano grazie al rigore trasformato da Koopmeiners e concesso per fallo di Giroud su Holm. Le pagelle del Milan, top e flop dell’Atalanta e il tabellino del match nella nostra analisi.

Milan-Atalanta, la chiave della partita

Nel Milan c’è Thiaw, disastroso col Monza, al fianco di Gabbia. In mediana Bennacer e Adli con i Fantastici 4 Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud in attacco. Nel 3-4-1-2 di Gasperini manca il punto di riferimento in attacco: spazio a Koopmeiners, Miranchuk e soprattutto al grande ex De Ketelaere. Partenza a razzo dei rossoneri che sbloccano subito il match con una magia di Leao. Il portoghese va via a Holm e Scalvini e trafigge Carnesecchi con un tiro imparabile che finisce nel sette. Gli ospiti ci mettono un po’ a ingranare, ma nel momento in cui lo fanno la partita si accende. A pochi minuti dall’intervallo l’episodio che cambia la storia del match. Fallo di Giroud su Holm in area e rigore per gli orobici. Dagli undici metri Koopmeiners non sbaglia, 1-1.

Nel secondo tempo le due squadre si scoprono meno e a risentirne è soprattutto lo spettacolo. La prima occasione della ripresa capita sui piedi del neo-entrato Calabria, ma Carnesecchi si supera. Poi è Pulisic ad andare a un passo dal 2-1 su assist meraviglioso di un Leao incontenibile. Il risultato non cambia: finisce 1-1.

Milan, che cosa ha funzionato

Bravo Pioli a partire col piede schiacciato sull’acceleratore, cogliendo così impreparata l’Atalanta. Il tecnico ingabbia gli esterni della Dea e non permette agli avversari il solito giro palla. Menzione speciale per Leao, che non segnava da una vita in Serie A. Il quarto gol in campionato è una gemma di rara bellezza da rivedere in loop. Stasera la partita del portoghese è stata semplicemente da urlo.

Milan, che cosa non ha funzionato

I rossoneri tengono bene il campo soprattutto nel primo tempo, ma sono puniti da un errore individuale. Capita.

Le pagelle del Milan

Maignan 6: Di fatto mai veramente impegnato.

Di fatto mai veramente impegnato. Florenzi 6: Buona la prova dell’ex Roma, che tenta di dar manforte anche in fase di spinta. Sostituito quando Gasperini getta nella mischia il velocista Lookman. Calabria (6 dal 57′: Va vicinissimo al gol, ma Carnesecchi si oppone).

Buona la prova dell’ex Roma, che tenta di dar manforte anche in fase di spinta. Sostituito quando Gasperini getta nella mischia il velocista Lookman. (6 dal 57′: Va vicinissimo al gol, ma Carnesecchi si oppone). Thiaw 6: Il tedesco non corre particolari rischi. Ed è una buona notizia per Pioli.

Il tedesco non corre particolari rischi. Ed è una buona notizia per Pioli. Gabbia 6: Le (non) punte dell’Atalanta fanno poco per complicargli la vita.

Le (non) punte dell’Atalanta fanno poco per complicargli la vita. Theo Hernandez 6: L’intesa con Leao, in serata di grazia, è il punto di forza di questo Milan.

L’intesa con Leao, in serata di grazia, è il punto di forza di questo Milan. Bennacer 5,5: La sensazione è che debba mettere ancora minuti nelle gambe prima di ritrovare la forma migliore. Soffre il dinamismo di Ederson. Musah (sv dall’80’).

La sensazione è che debba mettere ancora minuti nelle gambe prima di ritrovare la forma migliore. Soffre il dinamismo di Ederson. (sv dall’80’). Adli 6,5: Preferito a Reijnders, è sempre molto lucido in mezzo al campo. Sia in fase di impostazione che di ripiego.

Preferito a Reijnders, è sempre molto lucido in mezzo al campo. Sia in fase di impostazione che di ripiego. Pulisic 5,5: Rischia tantissimo quando De Ketelaere gli soffia la palla a ridosso dell’area di rigore. Per sua fortuna Adli interviene in maniera provvidenziale sull’accorrente Koopmeiners. Nella ripresa non trova la porta per una questione di centimetri. Okafor (sv dall’88’).

Rischia tantissimo quando De Ketelaere gli soffia la palla a ridosso dell’area di rigore. Per sua fortuna Adli interviene in maniera provvidenziale sull’accorrente Koopmeiners. Nella ripresa non trova la porta per una questione di centimetri. (sv dall’88’). Loftus-Cheek 6: In certi movimenti è addirittura regale, ma spreca un’occasione d’oro da ottima posizione.

In certi movimenti è addirittura regale, ma spreca un’occasione d’oro da ottima posizione. Leao 8: In campionato non segnava addirittura dal 23 settembre: si sblocca con una prodezza che fa venir giù San Siro. Serpentine e passaggi illuminanti: luci a San Siro, va in scena il Rafa-show.

In campionato non segnava addirittura dal 23 settembre: si sblocca con una prodezza che fa venir giù San Siro. Serpentine e passaggi illuminanti: luci a San Siro, va in scena il Rafa-show. Giroud 5: Cerca il pallone, ma becca Holm e regala un rigore all’Atalanta.

Top e flop dell’Atalanta

Koopmeiners 7: Freddo dagli undici metri. E sono dieci i gol stagionali, di cui otto in campionato. Ecco il motivo per cui l’olandese è uno dei calciatori più corteggiati d’Europa.

Freddo dagli undici metri. E sono dieci i gol stagionali, di cui otto in campionato. Ecco il motivo per cui l’olandese è uno dei calciatori più corteggiati d’Europa. Carnesecchi 6,5: Un miracolo su Calabria per impedire al Milan di portarsi sul 2-1.

Un miracolo su Calabria per impedire al Milan di portarsi sul 2-1. De Ketelaere 6: Non la sua miglior partita da quando ha abbandonato il rossonero per il nerazzurro. E il suo ritorno a San Siro dura solo un tempo.

Non la sua miglior partita da quando ha abbandonato il rossonero per il nerazzurro. E il suo ritorno a San Siro dura solo un tempo. Ruggeri 5,5: Non riesce mai a spingere sulla sua corsia di competenza. Bloccato.

Non riesce mai a spingere sulla sua corsia di competenza. Bloccato. Holm 5,5: Pronti, via… Leao lo ubriaca e trova un gol pazzesco. Il parziale riscatto avviene grazie al rigore procurato per fallo di Giroud.

Pronti, via… Leao lo ubriaca e trova un gol pazzesco. Il parziale riscatto avviene grazie al rigore procurato per fallo di Giroud. Scalvini 5,5: Come Holm non riesce ad arginare il portoghese nell’azione dell’1-0.

Come Holm non riesce ad arginare il portoghese nell’azione dell’1-0. Miranchuk 5: Ormai Gasperini sembra preferirlo a Scamacca. Ma questa sera il russo non convince.

Il voto all’arbitro

Orsato 6,5: L’episodio chiave del match è il rigore assegnato all’Atalanta che sul finire del primo tempo ha fatto infuriare Pioli tanto da essere ammonito. Richiamato al monitor dopo il contatto in area Giroud-Holm, l’esperto direttore di gara non esista ad assegnare il penalty agli orobici. Decisione giusta: l’attaccante rossonero arriva in ritardo e commette un’ingenuità colpendo l’avversario.

Il tabellino di Milan-Atalanta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (57′ Calabria), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (80′ Musah), Adli; Pulisic (88′ Okafor), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kjaer, Kalulu, Jimenez, Terracciano, Reijnders, Chukwueze. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (89′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri (79′ Hien); Koopmeiners; Miranchuk (63′ Scamacca), De Ketelaere (46′ Lookman). A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Palomino, Hateboer, Adopo, Pasalic, Tourè. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pioli (all.), De Roon, Holm, Leao, Lookman, Ederson

Marcatori: 2′ Leao, 42′ Koopmeiners su rig.

