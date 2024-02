Sassuolo-Torino, moviola: una macchia grave sulla prestazione di Orsato

La prova dell’arbitro di Schio al Maipei Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto veneto ha ammonito 4 giocatori tra cui il diffidato Tameze

11-02-2024 05:22

Avrebbe dovuto essere uno tra i più gettonati della nuova generazione arbitrale, Federico La Penna, la scelta di Rocchi per Sassuolo-Torino, il fischietto romano è stato testato con successo anche in qualche big-match e difficilmente viene lasciato a casa dal designatore ma ha dato forfait in extremis ed è stato sostituito da un big come Daniele Orsato. Come se l’è cavata l’arbitro di Schio ieri sera al Maipei Stadium?

Clicca qui per vedere gli highlights di Sassuolo-Torino

I precedenti di Orsato con Sassuolo e Torino

Il bilancio con Orsato non sorrideva ai granata, con le sconfitte che prevalgono nettamente su vittorie e pareggi. In totale su 27 partite arbitrate da lui i granata hanno perso 14 partite, vinte 5 e pareggiate 8. Per il Sassuolo lo score era 8 precedenti con 2 vittorie, 4 pareggi e 2 ko.

Orsato ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, con Perenzoni IV uomo, Valeri al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, tra cui Tameze che era diffidato e sarà squalificato: pt 33’ Doig, st 21’ Lovato, st 37’ Tameze, st 45′ Vlasic.

Sassuolo-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Non sbaglia niente per oltre un’ora in Sassuolo-Torino Orsato ma commette un errore al 76’: ripartenza del Sassuolo che Lovato prova a fermare facendo fallo su Pinamonti. Orsato lascia proseguire ma poi non ammonisce il difensore granata, già caricato di un giallo in precedenza. Ci stava l’espulsione.