Inter-Juventus affidata a Maresca ma il “divieto” a Orsato fa infuriare i tifosi bianconeri

Rocchi ha deciso di affidare il derby d’Italia tra Inter e Juventus a uno degli arbitri migliori ma i fan bianconeri vanno all’attacco: “Perché non può arbitrarla il migliore?”

31-01-2024 20:26

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianluca Rocchi è andato sul sicuro, o almeno così assicurano gli esperti di fischietti. Il designatore ha scelto Fabio Maresca di Napoli per la sfida tra Inter e Juventus. Una scelta che era nell’aria già nei giorni scorsi con l’arbitro napoletano che ha battuto la concorrenza di Guida e Mariani, altri due che erano in lizza per il ruolo.

Inter-Juventus affidata a Maresca

Più che delle formazioni che sceglieranno Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, l’attenzione di tanti osservatori sembrava focalizzata quasi esclusivamente sulla scelta del direttore di gara. Alla fine ad avere la meglio (se così si può dire) è Fabio Maresca. Il fischietto napoletano ha infatti battuto la concorrenza di un altro arbitro partenopeo, Guida, e di Mariani che aveva fatto molto bene nella gara d’andata. La sensazione è che Rocchi sia andato sul “sicuro” affidandosi a un arbitro che ha raccolto tanti consensi per la gestione del match Udinese-Milan in merito ai cori razzisti indirizzati a Maignan.

Il caso Pjanic e il divieto a Orsato

Tra gli arbitri che dovevano essere presi in considerazione, almeno secondo le graduatorie dei fischietti italiani, c’è anche Daniele Orsato. Il 48enne di Montecchio Maggiore nel 2020 è stato anche nominato dalla IFFHS come il miglior al mondo e resta uno degli arbitri italiani con maggiore esperienza e maggiore capacità.

C’è anche un “ma” ed è anche bello grosso e risale proprio alla sfida tra Inter e Juventus ma del 2018 quando un mancato rosso ai danni del centrocampista bianconero Miralem Pjanic scatenò un’ondata di polemiche. Protestarono i nerazzurri, ma anche il Napoli che in quel momento era in lotta con i bianconeri con lo scudetto. Da quel momento Orsato non ha più arbitrato l’Inter e qualcuno sostiene che ci sia stato una sorta di “veto” da parte del club nerazzurro nei confronti del fischietto.

L’indignazione dei tifosi della Juve

Già nei giorni precedenti la designazione di Maresca era montata un’ondata di polemiche da parte dei tifosi della Juventus proprio riguardo Orsato. In tanti sostenevano che doveva essere quello che viene considerato il miglior arbitro italiano a dirigere la gara che potrebbe valere una fetta di scudetto.

E dopo la scelta Maresca le polemiche sono anche aumentate: “Pensare che Orsato in quella partita sbagliò molte situazioni anche con la Juve eppure mai da Torino si è levato il coro “Non vogliamo più Orsato ad arbitrarci”. Il divieto a Orsato ha scatenato la reazione anche di giornalisti e opinionisti come Riccardo Trevisani: “Abbiamo un arbitro che ci invidiano all’estero ma non può arbitrare Inter-Juve. E’ il momento di uscire dalle caverne e di dire basta”.

Tutte le designazioni della 23esima giornata