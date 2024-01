Milan, negata la cittadinanza onoraria a Maignan: il consigliere Govetto in aula con la maglia dell’Udinese

L'esponente dell'opposizione spiega i motivi del no alla proposta del sindaco di Udine di conferire la cittadinanza onoraria Maignan: "Tentativo di strumentalizzazione"

30-01-2024 12:20

Perché il Consiglio Comunale di Udine ha detto no alla proposta del sindaco Alberto Felice De Toni di conferire la cittadinanza onoraria a Maignan dopo i cori razzisti di cui è stato vittima al Bluenergy Stadium? La risposta arriva dal consigliere di Forza Italia Giovanni Govetto, presentatosi in aula con addosso la maglia dell’Udinese.

Udinese, no alla cittadinanza onoraria a Maignan: le ragioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il consigliere comunale Giovanni Govetto (Forza Italia) ha spiegato le ragioni che hanno spinto l’opposizione a cassare la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni di conferire la cittadinanza onoraria di Udine a Mike Maignan, il portiere del Milan vittima di insulti razzisti durante la sfida di campionato andata in scena al Bluenergy Stadium. “È stato un tentativo di strumentalizzare un tema delicatissimo e importante – ha detto l’esponente del centro-destra -. Il sindaco ha approfittato della situazione per creare un’occasione di visibilità personale”.

Razzismo, perché Govetto ha indossato la maglia dell’Udinese e la proposta

Per De Toni si è trattata di “un’occasione persa per dimostrare che la nostra città è unita e prende le distanze da quanto successo”. Govetto, che ha scelto di indossare la maglia dell’Udinese in Consiglio comunale per “rispetto della componente maggiormente penalizzata da questa vicenda, ovvero il tifo bianconero”, esprime massima solidarietà a Maignan, e lancia la proposta dell’opposizione: “Invitiamo il giocatore a trascorrere una giornata nella nostra città per verificare di persona la correttezza e la civiltà degli udinesi”.

Niente cittadinanza a Maignan dopo i cori razzisti: le reazioni social

Gli utenti del web si spaccano. “Dando la cittadinanza onoraria si combatte il razzismo?” chiede Pablo Peruzzi su Twitter. “Ci vuole educazione per risolvere questi problemi, anche da tutte le parti, senza ricerca di personale visibilità” commenta Fa. La classe politica nel mirino. “Se aspettiamo che la politica risolva la questione razzismo stiamo belli freschi. È una questione di educazione, le persone vanno educate al rispetto e di certo un politico non me lo può insegnare” sostiene Mr Giangio. Sulla vicenda interviene anche un tifoso del Napoli: “Ci urlano: ‘Vesuvio esplodi e lavali con il fuoco‘ ogni domenica in tutti i campi d’Italia. Nessuno ha mai mosso un dito o si è indignato. Sì, effettivamente tutti cercano visibilità mediatica e attenzione” chiosa Napoletano 100%.