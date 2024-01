Leao a Che Tempo che fa sul caso Maignan e il razzismo: "Combatterlo dentro e fuori dal campo"

Il fuoriclasse rossonero a Che tempo che fa: "Sorrido sempre, è il mio modo di vivere"

29-01-2024 11:01

“Dobbiamo combattere il razzismo dentro e fuori il campo. Ogni giorno succede qualcosa. Il razzismo forse non finirà mai, ma dobbiamo combatterlo tutti”. Così Rafael Leao a Che tempo che fa in riferimento agli insulti razzisti, che avevano portato alla sospensione della partita, ricevuti dalla tifoseria di casa dal suo compagno di squadra, Mike Maignan, in occasione del match Udinese-Milan dello scorso sabato 20 gennaio. (NPK) (Fonte Che tempo che fa)