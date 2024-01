Milan Maignan, il consiglio comunale di Udine boccia la proposta di cittadinanza onoraria: battuto De Toni

La proposta del sindaco di Udine, De Toni, di conferire la cittadinanza onoraria a Mike Maignan dopo i fatti avvenuti in Udinese-Milan viene bocciata: l’opposizione decide di bloccare tutto

29-01-2024 20:50

Non ci sarà la cittadinanza onoraria per Mike Maignan. A lanciare la proposta qualche giorno fa e a presentarla immediatamente davanti al Consiglio Comunale di Udine è stato il sindaco Alberto Felice De Toni. Il primo cittadino aveva intrapreso la strada di portare avanti un gesto simbolico e di impatto dopo quanto successo nel match tra Udinese e Milan dello scorso turno di campionato con i cori razzisti nei confronti del portiere francese.

Niente cittadinanza onoraria per Maignan

Il Consiglio Comunale di Udine ha deciso di boccare la proposta di conte la cittadinanza al portiere del Milan, Mike Maignan. Per riuscire a far passare la proposta non erano solo sufficienti i voti della maggioranza del consiglio ma servivano anche quelli dell’opposizione, per proposte del genere infatti la legge prevede che serva il voto di tre quarti dei consiglieri. Invece la minoranza di centrodestra ha votato in maniera compatta facendo fallire la proposta.

Le parole del sindaco De Toni: “Persa un’occasione”

Dopo la votazione è stato lo stesso sindaco De Toni che aveva presentato la proposta a parlare di dispiacere: “Si è persa un’occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia da quello che è accaduto. Il nostro intendo era duplice: una forte presa di posizione, altamente simbolica, contro ogni discriminazione. E allo stesso tempo la difesa della nostra città e dei nostri tifosi da accuse ingiuste. E’ stato deludente che la minoranza ne abbia fatto un tema di mero scontro politico, alimentando divisioni e polemiche. Ci sono temi su cui l’antagonismo tra partite passa in secondo piano, la lotta al razzismo è una di queste”.

I social accusano la politica

La scelta del Consiglio comunale di bocciare la proposta per la cittadinanza onoraria a Mike Maignan scatena la reazione dei social. La lotta al razzismo in Italia e in maniera particolare negli stadi italiani viene giudicata ancora insufficiente soprattutto dalle istituzioni e questa scelta della politica sembra non piacere a nessuno. “Ci tengono proprio parecchio ad alimentare la brutta figura planetaria che hanno fatto la scorsa settimana”, dice un tifoso rossonero. Mentre Frank commenta: “Sarebbe interessante un elenco dei votanti nome per nome e partito per partito. Per curiosità mica per altro”.