Un tweet svela il futuro di Gianluigi Buffon

Non c’è più dubbio: Gianluigi Buffon per le prossime due stagioni indosserà la maglia del Psg.

L’ennesimo indizio arriva da una fonte più che mai attendibile ossia proprio il club parigino.

Stuzzicato da un tifoso su Twitter che chiedeva che fine avesse fatto Buffon, il Psg ha a sua volta risposto con un post molto simpatico che conferma l’accordo con l’ex portierone della Juventus.

"E' in terrazza a leggere le ultime notizie" il tweet del club francese corredato da una foto che ritrae Buffon in uno scatto in cui lo troviamo tutto assorto a leggere presumibilmente un libro.

Buffon e il Psg sono quindi vicinissimi e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei primi giorni di luglio: prima i francesi devono sistemare il bilancio per rispettare i paletti del Fair Play finanziario imposto dalla Uefa che sta monitorando attentamente le mosse sul mercato dei parigini.

La parola ordine al momento è fare cassa: prima infatti bisogna rientrare di 60 milioni di euro. Per questo si stanno stringendo i tempi per le cessioni di alcuni elementi che sono fuori dal progetto tecnico di Tuchel della prossima stagione. Il primo è sicuramente Javier Pastore che è sempre più vicino alla Roma poi toccherà ad Areola che potrebbe anch’esso arrivare in serie A per prendere l’eredità al Napoli di Reina.

Intanto non tutti a Parigi sono felici dell’arrivo di Buffon in porta come testimoniano le parole di Bernard Lamal, storico estremo difensore del Psg che ha alzato l’ultima Coppa delle Coppe vinta dai francesi: “Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi e tutti conoscono il suo spirito da combattente – le sue parole a Tuttomercatoweb -. Ma ha 40 anni, non è più giovane ed il calcio è cambiato, serve più forza fisica. Non sono certo possa essere la scelta migliore fatta dal Psg. Non può essere il portiere del futuro della squadra”.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 15:05