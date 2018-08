Una foto di Seedorf stupisce colleghi e tifosi

A 42 anni la condizione fisica di Clarence Seedorf continua a stupire. L’ex centrocampista e allenatore del Milan ha postato su Instagram una foto di una sua seduta di allenamento in spiaggia, in cui ancora una volta mostra la sua strabiliante forma.

“In questo periodo dell’anno dove i giocatori si allenano duramente e si preparano per la stagione. Non gioco più, non è una scusa per saltare l’allenamento e non è sempre facile trovare la motivazione. Non smetterò mai di praticare sport per mantenere il fisico, la sanità mentale e il fitness”, è il messaggio dell’olandese ai followers. Quasi 200mila i like in poche ore, tra questi anche quelli di suoi ex colleghi e compagni di squadra come Carles Puyol, Roberto Carlos, Dani Alves, Marcelo, Pierre van Hooijdonk.

I commenti vanno dall’ironico all’ammirato: “Devi fare più palestra…”, “Questa foto è sicuramente di 8 anni fa”.

Seedorf è stato assunto da pochi giorni come nuovo ct del Camerun: l’annuncio è arrivato dal ministro dello Sport di Yaoundé. L’olandese ha battuto la concorrenza tra gli altri di Sven Goran Eriksson, e prende il posto di Hugo Broos, licenziato a fine febbraio nonostante il trionfo nella Coppa d’Africa del 2017. Proprio il Camerun ospiterà l’edizione 2019 della competizione continentale: al fianco di Seedorf ci sarà il connazionale Patrick Kluivert.

In un’intervista recente, Seedorf aveva parlato così della sua esperienza al Deportivo La Coruña, finita amaramente: “Esperienza molto ricca, tutto è difficile. Ho preso la sfida pensando di centrare l’obiettivo ma sapendo anche di potermi mettere in mostra in Liga. Ho lasciato un buon biglietto da visita, purtroppo non ci siamo salvati. Ci voleva un miracolo e non è arrivato, sono soddisfatto per i risultati ed il gioco”.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 14:05