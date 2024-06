Under 21, Italia-Francia 1-0 pagelle: azzurri terzi, Volpato illumina, Cerri al cardiopalma

Top e flop di Italia Under 21-Francia Under 20 al trofeo Revello: Cerri e Volpato i migliori, bene anche Zacchi e Ghilardi. Delude Tongya

Lunedì scorso sembrava fuori da tutto l’Italia Under 21 al trofeo Revello: a pochi secondi dalla fine della gara col Panama era sotto 2-1 e avrebbe potuto sperare al massimo nella finale per il sesto posto. Poi il secondo gol di Ndour, il successo ai rigori, la vittoria successiva (sofferta) sull’Indonesia e oggi anche la vittoria nella finalina per il terzo posto con la Francia. Anche stavolta un gol – di Cerri su assist di Volpato – a tempo quasi scaduto ha regalato una gioia agli azzurrini che festeggiano col bronzo. E’ cresciuta l’Under 21 rispetto alle ultime due partite, mostrando ordine, carattere e una chiara impronta di gioco. Meritato il successo finale.

Under 21 Italia – Francia Under 20: la chiave tattica della partita

L’Under 21 italiana, allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata, si schiera con il 3-1-4-2: Zacchi tra i pali con Bertola, Ghilardi e Dalle Mura nella linea di difesa a tre; Veroli è l’unico mediano prima della linea a quattro offensiva composta da Turicchia, Bianco, Pisilli e Hasa; in avanti la coppia Tongya e Raimondo.

La Francia Under 20 di Thierry Henry si schiera invece con il 4-4-2 con l’ex Serie A Tchaouna della Salernitana impiegato in posizione di laterale destro di centrocampo. La Francia cerca di sfruttare molto le fasce per salire mentre gli Azzurrini restano compatti sul fronte centrale.

Under 20 Francia, delude l’ex Serie A Tchaouna

Thierry Henry schiera Tchaouna come esterno destro di centrocampo ma gli chiede in fase offensiva di avanzare in linea con i due attaccanti Abline e Bonny, per supportarli come esterno offensivo. Riceve un’ammonizione al 60′ e non brilla mai nel corso della gara: per lui prestazione molto deludente.

Top e flop dell’Italia Under 21

Cerri 7. Abile a farsi trovare al centro dell’area e a realizzare un gol vittoria ‘facile facile’ su assist di Volpato.

Abile a farsi trovare al centro dell’area e a realizzare un gol vittoria ‘facile facile’ su assist di Volpato. Volpato 7. Dribbla sul lato destro dell’area, fa fuori la difesa avversaria e serve un assist perfetto per Cerri tutto solo sotto rete.

Dribbla sul lato destro dell’area, fa fuori la difesa avversaria e serve un assist perfetto per Cerri tutto solo sotto rete. Zacchi 6.5. Qualche buona respinta nel primo tempo. Abile a coordinare la linea difensiva a tre e a mantenere la porta inviolata.

Qualche buona respinta nel primo tempo. Abile a coordinare la linea difensiva a tre e a mantenere la porta inviolata. Ghilardi 6. Gioca da centrale di difesa, abile a far partire ed impostare il gioco. Nel secondo tempo si scontra con Bonny e resiste ai suoi attacchi.

Gioca da centrale di difesa, abile a far partire ed impostare il gioco. Nel secondo tempo si scontra con Bonny e resiste ai suoi attacchi. Tongya 5.5. Non ha occasioni importanti per far gol, resta veloce in fase offensiva ma lontano dalla porta e poco determinante in avanti. Crolla nel finale di gara.

Under 21, Italia-Francia: il tabellino del match

UNDER 21 ITALIA (3-1-4-2) Zacchi; Bertola, Ghilardi, Dalle Mura; Veroli; Turicchia, Bianco, Pisilli e Hasa; Tongya e Raimondo. A disp: Cerri, Faticanti, Fini, Pieragnolo, Rinaldi, Sassi, Volpato, Zanotti, Zuccon. Allenatore: Carmine Nunziata

UNDER 20 FRANCIA (4-4-2) Patouillet; Mikelbrencis, Zoukrou, Traore, Ouattara; Tchaouna, Atta, De Amorim, Michut; Bonny, Abline. A disp: Camara, Joujou, Kalumba, Keita, Koudou, Lienard, Mabon. Allenatore: Thierry Henry

Arbitro: Hamilton (Giamaica). Assistenti: Yee Sing (Giamaica), Rensch (Suriname). Quarto ufficiale: Marcotte (Canada)

Marcatori: Cerri 90′ (I)

Note. Ammoniti: Zuccon 66′ (I); Michut 75′ (F); Mikelbrencis 78′ (F). Espulso: Mikelbrencis 92′ (F) per doppia ammonzione

