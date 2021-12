United, caos Covid in squadra: a rischio il prossimo match

13-12-2021 18:31

Scoppia l’allarme Covid in casa Manchester United. Il club è ricorso ai ripari, come ha spiegato la stessa società in una nota sul proprio sito ufficiale: “In seguito alla conferma dei casi positivi Covid-19 di ieri tra il personale e i giocatori della prima squadra, si è deciso di chiudere le operazioni al Carrington Training Complex per 24 ore, per minimizzare il rischio di qualsiasi ulteriore infezione”.

Potrebbe essere rinviata la prossima partita in Premier: “Data la cancellazione degli allenamenti, e dando la priorità alla salute dei giocatori e dello staff, il club sta discutendo sulla Premier League sull’eventualità di disputare o meno la partita contro il Brentford”, ha concluso lo United nella nota.

OMNISPORT