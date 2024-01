United Cup, Italia-Francia decisiva: Sonego e Paolini a caccia del primo posto nel girone

L'Italia si gioca l'accesso ai quarti di finale della United Cup contro la Francia: ecco cosa devono fare gli azzurri per prendersi il primo posto nel girone

02-01-2024 20:59

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro la Germania all’esordio nella United Cup, l’Italia non può sbagliare contro la Francia se vuole continuare il suo percorso nella competizione. Anche una vittoria però potrebbe non bastare agli Azzurri per qualificarsi direttamente ai quarti di finale ed evitare il ripescaggio. Ecco cosa devono fare Sonego, Paolini and co. per qualificarsi direttamente ai quarti.

L’Italia passa da prima se…

La sconfitta contro la Germania ha complicato i piani dell’Italia, che ora si gioca tutto contro la Francia per qualificarsi da prima del girone e accedere direttamente ai quarti di finale della United Cup, competizione dove l’anno scorso si era spinta fino in finale.

Queste i risultati che porterebbero l’Italia al primo posto:

Vince contro la Francia 3-0;

Vince contro la Francia 2-1 con un bilancio di set vinti-persi di 4-2, 5-2 o 5-3;

In caso il bilancio dei set dovesse essere 4-3 o 5-4 in favore dell’Italia le tre nazioni nel gruppo si ritroverebbero a pari merito e per decretare l’ordine bisognerà guardare al bilancio complessivo dei game.

Presentazione dei match

Sarà la sfida tra Adrian Mannarino e Lorenzo Sonego ad aprire la contesa tra Italia e Francia. Dopo aver chiuso il 2023 con un trionfo, quello in Davis per l’azzurro e quello all’ATP 250 di Sofia per il transalpino, nel loro primo match stagionale entrambi si sono fatti rimontare da Alexander Zverev, mettendo comunque in mostra una buona condizione. Si tratta del quarto incontro tra i due, con Sonego che si trova in vantaggio negli scontri diretti con due successi, e in un match normale forse avremmo dato Mannarino come leggermente favorito, come testimonia anche il ranking (22 e 46), ma siamo tutti consapevoli di cosa sia capace Sonny quando indossa la maglia azzurra:

Nel singolare femminile invece si affronteranno Jasmine Paolini e Caroline Garcia, entrambe vittoriose all’esordio contro Angelique Kerber. In questo caso una favorita vera e propria c’è ed è la francese, che ha vinto 4 dei 6 confronti diretti tra le due tenniste, anche se l’ottima prestazione dell’azzurra contro la tedesca al debutto stagionale fa ben sperare.

Per quanto riguarda il doppio misto invece le coppie che si affronteranno dovrebbero essere quelle composte da Flavio Cobolli-Angelica Moratelli e Caroline Garcia-Edouard Roger-Vasselin, anche se potrebbero essere stravolte dopo il secondo singolare. In ogni caso i francesi sarebbero favoriti anche in questo match, visto che sia Garcia che Roger-Vasselin sono degli abili doppisti avendo entrambi conquistato almeno uno Slam nella specialità.

Il programma di Italia-Francia

Il primo match della sfida decisiva tra Italia e Francia in United Cup è previsto non prima delle 00:30 (orario italiano) del 3 gennaio. A seguire si giocherà il singolare femminile (non prima dell’1:50) e successivamente il doppio misto (non prima delle 3:10).

Riepilogo Italia-Francia, 3 gennaio: