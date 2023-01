United Cup, l'Italia perde contro la Polonia ma il ripescaggio è quasi certo

04-01-2023 14:05

La Polonia è la seconda semifinalista della United Cup.

Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-2.

Gli italiani possono comunque contare su un quasi certo ripescaggio nelle semifinali. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice del Gruppo E (superando Brasile e Norvegia) ha portato il match al doppio misto decisivo. Ma Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti hanno ceduto 61 62 ad Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz.

Tuttavia l’Italia ha un bilancio vittorie-sconfitte, tra girone e City Final, migliore di quello della Gran Bretagna, sconfitta dagli Stati Uniti. E, a parità di singoli incontri vinti nel girone, un quoziente set più favorevole rispetto a Grecia e Croazia, protagoniste dell’altra City Final della manifestazione.

Nel quarto singolare Lucia Bronzetti, n.54 WTA, è stata sconfitta per 61 62 da Magda Linette che ha rimesso in corsa la Polonia.

L’Italia si era portata in vantaggio con Matteo Berrettini, che aveva infilato la terza vittoria di fila a Brisbane (la seconda su un top ten), superando 64 36 63, in un’ora e 56 minuti di partita, Hubert Hurkacz.

Subito dopo il match l’azzurro ha detto: “Sono contento per questa vittoria e per la mia squadra – ha detto Matteo -. Il livello di gioco è stato altissimo: ‘Hubi’ è un gran giocatore. Sono davvero soddisfatto anche se un po’ stanco. Servizio e diritto hanno funzionato bene: ho sentito la mia racchetta colpire con potenza. E pensare che quando ero piccolo servivo solamente in kick…. Oggi la chiave del successo è stata la mia forza mentale, la mia attitudine a restate con la testa nel match”.

Nella notte italiana Lorenzo Musetti, n.23 ATP, ha liquidato 61 61, in appena 58 minuti, Daniel Michalski, n.280 del ranking, cedendo appena tre punti al servizio.