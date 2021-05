United meglio senza Pogba: "Mi mettano in panchina allora"

Intervistato dai microfoni di Canal+, Paul Pogba ha ironizzato sua una domanda riguardo una statistica particolare, che vedrebbe lo United conquistare più punti senza il francese in campo: “Mi mettano in panchina allora. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell’allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che il Manchester United inizi a fare più punti con me in campo”.

“Personalmente cerco di essere il più decisivo possibile, nonostante magari ogni tanto gioco lontano dalla porta. Cerco di tirar fuori altre qualità. Giocando un po’ più in basso e difensivo. Diciamo che in questa stagione ho un lato più alla Kanté. I miei obiettivi? Abbiamo un titolo da conquistare, l’Europa League. Ci concentriamo su questo. A seguire ci sarà l’Europeo con la Francia e sappiamo quanto sia importante”.

OMNISPORT | 03-05-2021 14:25