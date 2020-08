United senza titoli per 3 anni di fila: non accadeva dagli anni '80

Il Manchester United viene rimontato in semifinale di Europa League dal Siviglia e chiude la stagione senza titoli per la terza volta consecutiva: un digiuno così lungo non si vedeva dalle parti dei Red Devils addirittura dagli anni ’80.

Soltanto nel 2004 e nel 2005 il prestigioso colosso inglese non era riuscito a portare a casa trofei, come pure nel biennio 2014-2015 e nel 2002: il più lungo periodo senza titoli della storia recente si è materializzato proprio con l’eliminazione dall’attuale Europa League.

Per trovare un periodo più lungo di questo senza successi bisogna infatti andare indietro di oltre 30 anni, quando lo United restò a bocca asciutta dal 1985 al 1989 per ben quattro stagioni. L’era Ferguson sembra ancora molto lontana per un club che sta cercando di tornare nell’olimpo del calcio europeo.

OMNISPORT | 17-08-2020 07:17