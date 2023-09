Us Open Cup: No Messi no party, Inter Miami ko in finale, è allarme per la Pulce

Messi non c'è e l'Inter Miami perde la finale di Us Open Cup contro la Houston Dynamo. Il Tata Martino spera di riaverlo quanto prima per tentare l'assalto ai playoff in Mls

28-09-2023 10:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Leo Messi non c’è e l’Inter Miami perde la finale di Us Open Cup contro la Houston Dynamo. No Messi, no party. Ed è proprio così: senza la stella argentina e le sue invenzioni la squadra di proprietà di David Beckham diventa un team senza troppe aspettative. Intanto è allarme per le condizioni fisiche della Pulce: gli Aironi, impegnati nella rincorsa playoff in Mls, tremano.

Messi in tribuna: niente coppa per l’Inter Miami

Premessa: la Houston Dynamo è uno dei club più quotati del campionato a stelle e strisce. E in campo si è vista tutta la differenza che intercorre con l’Inter Miami orfano di Messi e dell’altro ex Barcellona Jordi Alba. Accomodato in tribuna con la moglie e i figli, la stella sudamericana ha assistito alla sconfitta dei suoi per 2-1. Ma il risultato sarebbe potuto essere ben più largo. Avanti di due reti dopo 33′ con i sigilli di Dorsey e Amine Bassi, Houton ha concesso un gol agli avversari soltanto a partita finita. Già, la rete di Josef Martinez è servita a rendere meno amaro il ko.

L’Inter Miami con e senza Messi: due squadre diverse

Nelle 12 presenze accumulate da Leo tra campionato e coppe l’Inter Miami non ha mai perso. Non solo: ha anche vinto una storica Leagues Cup, competizione organizzata tra Mls e Lega messicana. I numeri del diez di Rosario sono straordinari: 11 gol e cinque assist. Ma senza i suoi colpi, le sue magie, l’undici del ‘Tata’ Martino è un’altra squadra. Il bilancio, infatti, è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Messi sperava che i compagni gli regalassero il 45esimo titolo della sua infinita carriera, ma così non è stato.

Allarme Messi: l’Inter Miami ha disperatamente bisogno di Leo

Il sette volte Pallone d’Oro è fermo ai box a causa di una lesione al muscolo posteriore della gamba destra. Le tante partite disputate con l’Inter Miami e poi con la nazionale argentina hanno causato questo stop arrivato in un momento cruciale per il futuro degli Aironi. La classifica della Eastern Conference di Mls vede la squadra di Messi al penultimo posto con 32 punti e per accedere ai playoff devono provare a vincere le rimanenti cinque partite. La speranza è di riaverlo quanto prima. Perché con l’asso argentino in campo non si perde mai.