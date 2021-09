US Open femminili: Martina Trevisan battuta da Belinda Bencic

Dopo Camila Giorgi e Jasmine Paolini esce di scena anche l’ultima italiana agli US Open femminili. Sul cemento di Flushing Meadows non era facile il compito di Martina Trevisan, già brava a passare un turno su una superficie che non è certo la sua preferita, lei che è stata nei quarti di finale del Roland Garros dell’anno scorso, e infatti la 27enne mancina di Firenze, numero 106 del mondo, è stata nettamente battuta col punteggio di 6-3 6-1 dalla 24enne svizzera del Canton San Gallo Belinda Bencic, neo campionessa olimpica e numero 12 del ranking WTA. Il match ha avuto poca storia, Martina ha avuto un unico sussulto quando ha recuperato dal’1-3 al 3-3 del primo set ma poi ha subito otto giochi consecutivi arrendendosi dopo un’ora e 12 minuti di gioco.

OMNISPORT | 02-09-2021 19:34