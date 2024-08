US Open, Fognini dura un set, Arnaldi facile. Errani infinita: torna al successo a New York dopo nove anni

Errani torna al successo allo US Open dopo nove anni grazie alla rimonta su Bucsa. Fognini crolla dopo un set combattuto, Arnaldi e Cocciaretto dominano rispettivamente Svajda e Baidl

Buona la prima allo US Open 2024 per Matteo Arnaldi, che si sbarazza agilmente in tre set (6-3 6-2 6-1) di Zachary Svajda, e Sara Errani, che – grazie al successo in rimonta su (3-6 6-0 6-4) su Cristina Bucsa– torna al successo nello slam newyorkese dopo nove anni di astinenza. Esce di scena invece un Fabio Fognini visibilmente non al top a livello atletico, battuto in tre set (7-5 6-1 6-3) da Thomas Machac. Prima vittoria in carriera a New York invece per Elisabetta Cocciaretto.

Arnaldi in scioltezza contro Svajda

Ottimo esordio per Matteo Arnaldi, che domina in tre set (6-3 6-2 6-1) Zachary Svajda. Primo set che parte in maniera equilibrata, con lo statunitense che è il primo a procurarsi una chance di break, recuperando da 40-0, che però viene ben sventata da Arnaldi, che poi cresce sempre più fino a strappare la battuta a Svajda nell’ottavo gioco, che lo porta a servire con successo per il parziale.

Anche nel secondo set lo statunitense si procura più palle break che però non riesce a sfruttare, al contrario di Matteo, il quale si dimostra molto più cinico e ne converte due su quattro chiudendo il parziale sul 6-2. Nel terzo set Arnaldi prende il largo con quattro break, intervallati dall’unico del match conquistato da Svajda, che gli permettono di chiudere il parziale 6-1. Al prossimo turno dello US Open l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra la wild card Matthew Forbes e Roman Safiullin.

Fognini dura un set

Dura un solo set lo US Open di Fabio Fognini, che dopo i problemi fisici delle scorse settimane – che lo hanno portato a saltare tutte le tappe precedenti della stagione sul cemento nordamericano – non è apparso nelle migliori condizioni contro Thomas Machac, vittorioso in tre set (7-5 6-1 6-3). Primo parziale combattuto, con il ceco che rompe per primo gli equilibri e Fabio che recupera il break nel settimo game e poi non sfrutta altre due occasioni di strappare il servizio all’avversario nel nono gioco. Successivamente arriva il calo di Fognini, che cede un sanguinoso dodicesimo game che regala il set a Machac. I successivi due set sono praticamente degli assoli del ceco, che sfrutta le difficoltà di Fabio – che ha commesso anche un numero spropositato di falli di piede – e si aggiudica i successivi parziali in poco più di un’ora e con quattro break a suo favore.

Errani torna al successo allo US Open dopo 9 anni. Vince anche Cocciaretto

Grazie alla rimonta (3-6 6-0 6-4) su Cristina Bucsa, Sara Errani – che sarà impegnata anche in doppio in coppia con Jasmine Paolini -supera il primo turno allo US Open, dove non vinceva dall’edizione 2016, quando si spinse sino al terzo turno. La spagnola parte subito forte, aggredendo il servizio non impeccabile dell’azzurra e strappandole la battuta in due occasioni nei primi cinque game. In seguito Sara inizia a trovare le contromisure all’iberica, provando a riaprire il set, che – però – dopo quattro break consecutivi finisce nelle mani di Bucsa.

Errani però non ci sta e nel secondo set tira fuori la miglior versione di se stessa, iniziando a disegnare le sue geometrie che mettono in difficoltà la spagnola, che vede scivolare rapidamente il parziale senza riuscire a tenere nemmeno un turno di battuta. L’inerzia del match a questo punto è tutta dalla parte di Sara, che nel terzo set trova il break – dopo aver fallito quattro occasioni nei precedenti due game in battuta della spagnola – nel quinto gioco. Bucsa trova però l’immediato contro-break, che riequilibra solo momentaneamente l’incontro visto che Errani le strappa nuovamente il servizio nel gioco successivo, per poi andare a chiudere al secondo match point. L’azzurra al prossimo turno affronterà Caroline Dolehide, che ha eliminato in tre set (1-6 7-5 6-4) Danielle Collins.

Si tratta invece della prima vittoria in carriera allo US Open quella colta oggi da Elisabetta Cocciaretto contro Kateryna Baindl al termine di due set dominati dall’azzurra, che ha chiuso in poco più di un’ora con il risultato di 6-3 6-0. Al prossimo turno affronterà Anastasia Pavlyuchenkova, che ha battuto la wild card Taylah Preston 6-2 6-0.

