US Open, harakiri Fognini contro Posipil

Si ferma al primo turno la marcia di Fabio Fognini agli Us Open 2021. Il tennista ligure è stato sconfitto in cinque set da Vasek Posipil al termine di un match che lascia diversi rimpianti all’italiano, crollato dopo essersi portato avanti di due set e dopo essere stato avanti 4-1 nel tiebreak decisivo.

Vinti agevolmente i primi due set per 6-2, 6-3 Fognini è incappato in un passaggio a vuoto nel terzo, perso 6-1. L’inezia del match è così passata dalla parte del canadese, che dopo aver trascinato la partita al quinto (6-3 il parziale del quarto set) ha saputo rimontare da 1-4 nel tiebreak grazie ad un servizio molto solido. Fognini si arrende e getta a terra la racchetta in segno di stizza. Il ligure aveva perso prima di oggi solo due volte in carriera dopo aver vinto i primi due set. ’

Fuori anche Marco Cecchinato, che perde quindi la possibilità di affrontare al secondo turno Jannik Sinner: il palermitano è stato sconfitto dal 18enne californiano Zachary Svajda, n° 716 del ranking Atp, col punteggio di 7-6(6) 5-7 6-4 6-4

Nulla da fare neppure per Gianluca Mager, piegato in cinque set dall’australiano Thompson: 4-6, 6-3, 7-5, 2-6, 7-6 (3) e per Lorenzo Sonego dopo quattro, combattuti set contro il tedesco Otte: 6-7(8), 7-5, 7-6(4), 7-6(1).

La spedizione italiana appproda, dunque, al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione con sei elementi: Paolini e Trevisan nel femminile, Musetti, Berrettini, Sinner e Seppi nel maschile.

OMNISPORT | 01-09-2021 07:28