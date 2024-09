US Open, Sinner-Medvedev finale anticipata: Bertolucci esalta Jannik ma non svela se tornerà al commento

Ai quarti la supersfida tra il numero 1 e lo Zar, tornati su livelli altissimi di gioco: l'analisi di Bertolucci e il "mistero" della sua assenza nelle ultime partite.

Sarà solo un quarto di finale, ma di fatto sarà la vera finale anticipata degli US Open. Jannik Sinner e Daniil Medvedev per il solito “scherzo del tabellone” si ritrovano avversari in uno Slam. Era accaduto l’ultima volta a Wimbledon e in quell’occasione è stata lo Zar a spuntarla, sbattendo fuori il numero 1 al mondo dal torneo più ambito. La possibile rivincita a Flushing Meadows, in quello che è l’ennesimo capitolo di una sfida infinita tra i due.

US Open, supersfida nei quarti tra Sinner e Medvedev

Medvedev ai quarti è approdato in carrozza, concedendo appena quattro giochi in tutta la partita al portoghese Nuno Borges, spazzato via negli ottavi di finale. Il russo sul cemento americano ha mostrato di attraversare un momento di forma strepitoso. Ma Sinner non è da meno. Dopo gli impacci iniziali contro McDonald, in cui forse Jannik ha risentito di tutto il clamore per la vicenda doping, il suo tennis è cresciuto di livello di partita in partita. Il rosso di San Candido ha regolato autorevolmente prima Michelsen, poi O’Connell. Quindi ha piegato in tre set Tommy Paul, che pure era partito fortissimo.

Bertolucci esalta Jannik: a proposito, ma non commenta più?

Quattro a uno per lo statunitense, beniamino del pubblico di New York, con due break nella prima parte di gara. Poi, però, la riscossa di Sinner. E per Paolo Bertolucci, che di partite ne ha viste tante, non è un caso che alla fine Jannik l’abbia spuntata anche questa volta, per giunta pure con relativa scioltezza. “Nonostante una partenza molto lenta Jannik Sinner si qualifica per i quarti. La classe emerge nei momenti decisivi“, il commento dell’ex capitano azzurro di Davis su X. Qualcuno ne approfitta per chiedergli quando tornerà a commentare l’altoatesino su Sky: nelle ultime sfide si sono alternati Raffaella Reggi e Stefano Pescosolido. Nessuna risposta da parte di Bertolucci.

Quando si gioca Sinner-Medvedev: la data e l’orario

Molto dipenderà, probabilmente, dall’orario in cui sarà collocato il match contro lo Zar. Che si giocherà sicuramente nella giornata di mercoledì, da capire se nello slot diurno (con inizio alle 18 italiane, o più probabilmente a seguire) oppure se in quello notturno, proprio contro Paul: tra l’una o le tre di notte, o forse ancora più tardi. Quel che è certo è che sarà un Sinner al top quello che proverà a misurarsi contro il russo, tornato a sua volta a livelli stratosferici. I numeri parlano per Jannik: 51 match vinti su 56 disputati nel 2024, 5 finali vinte su 5, 127 set vinti su 155 e 18 tie-break vinti su 24, unico del circuito ATP e WTA ad aver raggiunto i quarti in tutti e quattro gli Slam. Scusate se è poco.