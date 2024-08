US Open, Sinner-O'Connell: l'orario del match del 3° turno. Bertolucci spiega qual è il limite di Alcaraz

Definito il calendario dei sedicesimi dello Slam newyorchese: il numero 1 al mondo in prima serata contro l'australiano, ecco quando giocano Cobolli, Arnaldi, Paolini ed Errani.

Definito il programma della seconda metà degli incontri del terzo turno degli US Open. O se si preferisce: dei sedicesimi di finale. L’attesa era soprattutto per conoscere l’orario del match di Jannik Sinner contro l’australiano Christopher O’Connell, giustiziere nella sfida precedente di un altro azzurro: Mattia Bellucci. Come le precedenti partite di Sinner, al rosso di San Candido è stato concesso l’onore di giocare all’Arthur Ashe Stadium, il campo principale di Flushing Meadows, quello più capiente non solo dello Slam newyorchese, ma di tutti gli impianti dedicati esclusivamente al tennis. E anche a un orario accessibile per gli standard italiani.

A che ora gioca Sinner contro O’Connell agli US Open

Programma alla mano, infatti, Sinner affronterà O’Connell nel secondo incontro di giornata sul campo principale. Programma aperto alle 12 locali, le 18 in Italia, dal confronto del terzo turno del tabellone femminile tra la statunitense Jessica Pegula e un’altra Jessica, la spagnola Bouzas Maneiro. Quando si concluderà il match, toccherà a Jannik e all’australiano. Più o meno quando? Indicativamente tra le 19.30 e le 21, un orario che rimane incerto e che è soggetto alla durata del match precedente. Comunque, pioggia permettendo, un Sinner in prima serata, per la gioia dei suoi tifosi italiani.

US Open, il calendario degli altri italiani nel terzo turno

Non solo Sinner, comunque. Ci sono altri italiani in lizza nel terzo turno dello Slam a stelle e strisce. Come Flavio Cobolli, ad esempio, a caccia dell’impresa contro Daniil Medvedev sempre sul cemento dell’Arthur Ashe. Incontro conclusivo dei quattro di giornata, che comincerà alla conclusione della sfida – inizio alle 2 – tra Iga Swiatek e Anastasia Pavlyuchenkova. Al Grandstand, non prima delle 23, comincerà la partita tra Matteo Arnaldi e un altro australiano, Jordan Thompson. Quindi le donne. Alle 17, al Louis Armstrong, il match tra Jasmine Paolini e Yulia Putintseva. A seguire la sfida tra Sara Errani e Diana Shnaider. Anna Kalinskaya, fidanzata di Sinner, affronterà nella notte Beatriz Haddad Maia.

Bertolucci: “Alcaraz fenomeno da classiche, non da Tour”

Intanto fa ancora discutere la prematura eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno. Un momentaccio per lo spagnolo, già travolto dalle polemiche – almeno in Italia – per il giudizio tutt’altro che solidale nei confronti di Sinner sulla vicenda Clostebol. Paolo Bertolucci su X ha spiegato quello che è, a suo dire, il limite più grande di Carlitos: “Con l’uscita di Carlos Alcaraz il tabellone inizia ad alleggerirsi. Esce un peso massimo a conferma che la continuità non è da tutti”. E poi, in risposta al commento di un utente: “Se fosse continuo non avrebbe 2000 punti di distacco da Sinner. Per ora è un fenomeno da classiche non da Tour”.