US Open, Trevisan eliminata dalla Rodina

30-08-2022 08:51

Finisce al primo turno il torneo degli US Open della Trevisan. La 28enne azzurra si è arresa alla Rondina che si è imposta in due set (7-5, 6-1), giocando un tennis decisamente migliore rispetto a quello della Trevisan (molti errori).

Sorride invece la 40enne Serena Williams che si impone sulla montenegrina Kovinic in due set (6-3, 6-3), allontanando, almeno per il momento, lo spettro del suo ritiro anche se, sull’argomento, nel post match, è stata piuttosto sibillina: “Sono vaga? Perchè? Non si sa mai”, le sue criptiche parole. Ora se la vedrà con la Kontaveit, testa di serie N.2 del tabellone femminile.