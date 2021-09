US Open, Tsitsipas ancora sotto accusa. Mannarino: “È antisportivo”

Stefanos Tsitsipas continua ad essere al centro di vibranti polemiche agli US Open. Come contro Murray, anche nel match di secondo turno contro Mannarino, il greco ha abbandonato il campo per un toilet break tra terzo e quarto set suscitando l’ira del suo avversario.

Questi poi, una volta terminato l’incontro, in conferenza stampa non ha nascosto tutto il suo disappunto.

“I giocatori ne parlano da un po’. Per me, un toilet break significa andare in bagno. Se non è per quello, non lasci il campo. Se questo escamotage viene usato semplicemente per rompere il ritmo, allora le regole sono fatte male. Ho letto un’intervista in cui diceva che fanno parte della sua routine; ovviamente, è chiaro che aiuta” ha dichiarato Mannarino dopo la sconfitta.

“Se hai appena perso un set e sei arrabbiato ti aiuta a respirare un po‘, ad abbassare i battiti. Non sto dicendo che la pausa abbia influito sul gioco, ma forse le cose dovrebbero cambiare. A volte danno warning e tolgono punti per piccole sciocchezze, quando non facciamo nulla di sbagliato, come quando andiamo di poco oltre il limite di 25 secondi per servire; trovo un po’ antisportivo lasciare il campo quando le cose vanno male” ha concluso amaro il tennista transalpino.

OMNISPORT | 03-09-2021 14:01