Vagnati su Bremer: "Niente di concreto, ma merita una big"

13-03-2022 21:05

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Torino e Inter, il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Dazn in merito ai rumors di mercato secondo cui i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il difensore centrale Bremer:

“Al momento non c’è niente di concreto perché ci sono tante partite e il focus è orientato su questa stagione. Non dico se sia o meno da Inter, quello lo decidono i dirigenti dell’Inter. Credo però che sia un giocatore che può far parte dei top club, in Italia e in Europa”.

OMNISPORT