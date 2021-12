Val d'Isère, prove discesa: Goggia cede una posizione

17-12-2021 12:42

Sofia Goggia scalda i motori in vista dell’attesissima discesa di sabato 18 dicembre in Val d’Isère, che segnerà l’inizio di una lunga serie di prove di Coppa del mondo in territorio francese.

Dopo la storica doppietta di Lake Louise, con l’aggiunta del Super G successivo, e dopo aver fatto segnare il primo tempo nella prima prova di venerdì sulla pista sulla Oreiller-Killy, la bergamasca, che in caso di successo volerebbe in testa alla classifica generale, ha chiuso la seconda prova cronometrata in seconda posizione.

A precederla l’austriaca Mirjam Puchner con il tempo di 1’42”53, 15 centesimi meglio di Goggia.

Al terzo posto Corinne Suter, a 29 centesimi dalla vetta, quindi la canadese Marie-Michele Gagnon (+0”45). Solo sesta Breezy Johnson, preceduta da una brillante Elena Curtoni, quinta a 69 centesimi da Puchner.

Undicesima Federica Brignone davanti a Nadia Delago, mentre non è partita Lara Gut-Behrami, che dovrebbe comunque essere al via nonostante la brutta caduta di St. Moritz.

