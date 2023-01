Valencia ko, Gattuso verso l'esonero: "Io responsabile"

Il club levantino perde con il Valladolid ed è a un punto dalla zona retrocessione.

29-01-2023 19:07

Appena eliminato dalla Coppa del Re, il Valencia di Gennaro Gattuso perde anche nella Liga per 1-0 contro il Valladolid ed è ora a un punto dalla zona retrocessione.

Il tecnico dei levantini ha così parlato dopo il ko: “Abbiamo giocato d’attesa, nel primo tempo abbiamo avuto quattro-cinque occasioni ma non abbiamo segnato. Non abbiamo avuto fortuna. Nel secondo tempo siamo entrati in campo preoccupati. Posso parlare solo di me. In questo momento stiamo facendo molta fatica, del resto non posso parlare. Non sono il club, sono l’allenatore. Ci metto la faccia e il primo responsabile sono io”.

Gattuso rischia di essere esonerato dopo i 20 punti conquistati in tutto il girone d’andata della Liga.