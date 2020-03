Valencia, niente tifosi contro l'Atalanta

La partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Valencia e Atalanta, in programma il 10 marzo alle 21 al "Mestalla", si giocherà senza tifosi. Oltre al prevedibile divieto di trasferta ai sostenitori atalantini, infatti, anche i supporters valenciani non potranno accedere allo stadio.

La decisione è stata presa dal Ministro della Salute della Comunità di Valencia, Ana Barcelò, che ha così deluso la speranza della società di far entrare almeno gli abbonati. La decisione è "definitiva e irrevocabile", ha annunciato il Ministro.

Si attende ora solo la ratifica dell'Uefa.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 22:14