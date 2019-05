Valentina Vignali in lacrime al GF a causa dei suoi genitori

Di Valentina Vignali abbiamo imparato a sostenere il clamore dei suoi gesti impulsivi, della sua continua e non sempre pacifica loquacità e ad ammirarne l’indubbia capacità di spettacolarizzare molto della sua vita, anche privata come avvenuto lunedì sera nel corso della diretta del Grande Fratello.

In queste settimane di osservazione, sotto i riflettori delle telecamere, della cestista e influencer abbiamo studiato molto ma non tutto. Anche se Valentinaha svelato dettagli dolorosi del suo passato: dal tradimento che avrebbe subito dall’ex, il giocatore di basket Stefano Laudoni (che l’ha poi querelata), al drammatico tumore che l’ha colpita giovanissima e contro cui ha combattuto con determinazione.

La Vignali contiene moltitudini, è il caso di affermarlo senza timore di smentita. E anche la sua famiglia, confessionale dopo confessionale, conversazione dopo conversazione, si è tramutata in analisi di quanto è stato. Nel bene e nel male.

La cestista, durante questo lunedì, è stata al centro come altri suoi coinquilini di un importante confronto intimo con entrambe le figure genitoriali. Con suo padre, come ha confessato in diretta nel corso di una confidenza intercettata dalle telecamere, non ha mai instaurato un rapporto sereno. La sua infanzia, stando a quanto affermato, sarebbe stata segnata dalle assenze sia in senso figurato sia in senso materiale del papà. Sua madre, al contrario, avrebbe manifestato continue ansie, forse per colmare e sopperire a questi vuoti che hanno toccato Valentina e suo fratello.

“Con i miei, non ci vado molto d’accordo. Quando vado a casa dai miei, questi iniziano a litigare, io c’ho già l’ansia e la voglia di andarmene… Loro due si scannano, non ho mai visto mio padre e mia madre darsi un bacio e dirti “ti amo”, mai! Mio padre, la domenica, non veniva mai a casa, io, mio fratello e mia madre rimanevamo lì, col piatto, ad aspettarlo fino alle 4 del pomeriggio. Non è mai stato affettuoso”, ha detto Valentina.

Così, tornare sulle confessioni più crude – nel corso della diretta – da parte di Barbara d’Urso e della sua redazione ha significato svelare al pubblico del lunedì un versante più emotivo e sensibile della Vignali (in lacrime) culminato nell’ingresso della mamma in casa.

Il suo ingresso, è stato anticipato da una lettera semplice, molto diretta. “Ciao Valentina, amore mio, sei sempre stata la mia gioia e il mio orgoglio. Lo sport e le faccende della vita ti hanno forgiata così come sei. Chi ti conosce sa che dietro questa corazza, c’è un cuore grande, limpido e diretto. Tutta la tua famiglia ti ama per questo. Sei unica, sei uno spirito nato libero. Sei la mia gioia e il mio orgoglio anche ora. La tua casa sarà per sempre dentro il mio cuore. Il mio pensiero di te non mi abbandona mai. La tua mamma”.

L’abbraccio tra le due è stato molto emozionante, sentito nonostante quanto affermato da Valentina e su cui sicuramente tornerà, dopo questo incontro.

