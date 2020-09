Valentina Vignali indignata e offesa denuncia skipper: "Schifo"

Valentina Vignali non è personaggio che è solita tacere, quando una situazione si rivela scomoda e sgradevole. “Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna”. La giocatrice di basket, influencer ed ex inquilina del Grande Fratello Vip, ha vissuto a suo dire una vacanza assai poco rilassante a causa dello skipper della barca che aveva noleggiato per trascorrere le sue vacanze a Lipari, isole Eolie.

L’incubo a bordo della barca: Valentina Vignali offesa

Secondo quanto affermato da Valentina, che ha dato sfogo alla sua rabbia in una Instagram story molto accesa, lo skipper avrebbe scattato di nascosto con il suo telefono diverse foto a lei e alle sue amiche. Dettagli del corpo che non volevano certo essere immortalati così, nella memoria dello smartphone di un emerito sconosciuto.

Per caso le ragazze si sarebbero accorte, durante la navigazione delle Eolie, delle foto dello skipper e avrebbero chiesto all’uomo di mostrare il contenuto della galleria del suo telefono. “Ha tentennato – ha riportato la cestista – poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo”.

Le foto rubate della Vignali: “Dettagli”

Ovvero l’invio delle suddette immagini ad amici della cestista, nota anche per le sue campagne di sensibilizzazione sui social sul tema del body shaming di cui è divenuta suo malgrado testimonial, dopo le ripetute e sostenute opere di demolizione e di reiterato uso di offese verbale attuata da immancabili haters. Ma con quale tipo di finalità? Deriderle? Schernirle? Usarle a quale finalità?

Mentre annuncia di essere pronta a denunciare lo skipper, sempre su Instagram Valentina Vignali ha sottolineato che “quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia – aggiunge – è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”.

Ed è cosa buona e giusta ribadirlo.

VIRGILIO SPORT | 02-09-2020 18:11