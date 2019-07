Valentina Vignali: il post definitivo contro haters e il suo peso

Valentina Vignali sa essere un personaggio divisivo e quanto emerso dal montaggio televisivo rispecchia questa sua peculiare predisposizione alla polemica, alla amplificazione di presunti casi televisivi e social. Certo è che quanto si consuma nell’intervallo di un post, nel caso specifico, non è né edificante né educativo e Valentina ha tenuto – a modo suo – ad arginare le critiche virulente che alcuni haters hanno avanzato relativamente al suo peso su Instagram.

La modella e influncer da milioni di followers è un’atleta, una cestista, nello specifico una ala e ha sempre condotto uno stile di vita sano improntato a quella che è – e rimane – la sua attuale professione. La permanenza all’interno della casa del Grande Fratello l’ha costretta all’inattività forzata, ha interrotto i ritmi consueti e consoni a una professionista del suo livello e il risultato, per sua stessa ammissione, è stato un +12 sulla bilancia.

“Dopo il grande fratello la mia bilancia segnava un umile +12, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato”, si legge nel post pubblicato dalla Vignali, stavolta inferocita per quanto scritto da alcuni utenti che Valentina ha deciso di rimuovere consapevole dei rischi in termini psicologici che il body shaming può innescare.

Essere un personaggio pubblico, nel caso in questione, impone anche di proporre un modello positivo, come in questo caso: “Io sono SEMPRE stata COSÍ e ci sto tornando. Ps: i video non si fotoscioppano, i cervelli bacati nemmeno. Baci e abbraccy”, conclude la Vignali. In attesa di assistere allo spegnimento di una preoccupante e crescente quantità di parole ostili nei suoi riguardi, ad ogni foto postata su Instagram.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2019 12:54