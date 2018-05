Valentino Rossi apre alle ragazze a due ruote

Nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del Gran premio d’Italia del Motomondiale che si correrà al Mugello spazio anche per Valentino Rossi e per Pecco Bagnaia, uno dei migliori prodotti della VR Academy del fuoriclasse di Tavullia. E spazio anche per temi diversi dal solito.

“Sappiamo bene chi sia Ana Carrasco, perché la seguiamo da tempo. Una ragazza nella Academy? Non ci ho mai pensato, però è aperta: non è riservata solamente agli uomini” ha raccontato il pluricampione del mondo, che ha poi sorriso.

Bagnaia è parso piuttosto emozionato: “Sono contento di essere qui con il mio idolo Valentino Rossi e spero di poter tornare per le interviste del giovedì più volte in futuro” ha spiegato.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 17:40