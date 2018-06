Valentino Rossi-Lorenzo, siparietto in sala stampa

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo protagonisti anche in sala stampa dopo il Gran Premio di Catalogna. Alla domanda 'Rossi avrebbe vinto qualche gara con la Ducati attuale?', Lorenzo ha risposto con una frecciata a Domenicali: "Questa è la Ducati più completa di sempre, quella di Rossi era più complessa da guidare. Ma Vale è un buon pilota, perché no…Anzi è un campione, non un buon pilota…".

Dopo le risate, i due si sono stretti la mano e hanno parlato del loro rapporto: "Non si può dire che siamo amici: ci divertiamo fuori dalla pista, ma è difficile essere amici tra rivali. Abbiamo due caratteri forti e siamo due piloti che vogliono vincere. La cosa più importante però è avere rispetto l'uno per l'altro. Io ho un enorme rispetto per Valentino e penso che anche lui lo abbia nei miei confronti. Siamo due grandi campioni, due dei più grandi nella storia".

Questa la replica di Vale: "Abbiamo avuto alti e bassi nel nostro rapporto, momenti positivi e momenti negativi. Come ha detto Jorge è difficile essere amici quando competi per lo stesso obiettivo. Lorenzo è uno degli avversari più difficili da battere tra quelli che ho incontrato nella mia carriera. L'importante è il rispetto che c'è tra noi".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 11:35