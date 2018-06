Valentino Rossi non giudica Lorenzo

Da possibile nuovo-vecchio compagno di box alla Yamaha, con tutte le polemiche del caso, ad agguerrito avversario alla Honda. Questo il punto di vista che Valentino Rossi avrà di Jorge Lorenzo nella prossima stagione: assodato l’addio alla Ducati, il ritorno del maiorchino nella scuderia con la quale ha già vinto tre Mondiali sembrava cosa fatta, ma alla fine ecco la sorpresa e la decisione di Jorge di formare un super-team spagnolo con Marquez, che si opporrà alla Ducati tutta italiana formata da Dovizioso e Petrucci e ovviamente al 'Dottore'.

Rossi ha commentato con meraviglia la decisione di Lorenzo: "Sarà un avversario difficile per tutti, la sua decisione mi ha sorpreso, ma sono stati bravi a non farlo sapere – ha detto Valentino a margine della presentazione dell’Archivio Dainese tenutasi a Vicenza presso la sede dell’azienda – Se è stato coraggioso ad andare nella ‘tana del lupo Marquez’? Questo non lo so, staremo a vedere".

Rossi è poi tornato sull'emozionante weekend del Mugello: "Jorge ha fatto una gara fantastica, non era facile stare davanti a Dovizioso che va sempre fortissimo. Purtroppo noi sulla distanza di gara facciamo fatica, ma salire sul podio in quel Gp è sempre speciale".

SPORTAL.IT | 08-06-2018 16:20