Valentino Rossi non sa darsi spiegazioni

Valentino Rossi commenta con parole di delusione, ma anche speranzose, le prove ufficiali del Gp d’Italia al Mugello conclusesi per ‘Il Dottore’ con un anonimo 18° posto: "Rispetto a ieri siamo migliorati, perché andavo pian e non riuscivo a guidare. Stamattina abbiamo fatto un bello step soprattutto nella terza parte, ma con il caldo soffriamo nella gomma dietro e quindi purtroppo dopo qualche giro il passo non è fantastico”.

“La strategia di oggi era giusta, ero molto veloce nel Q3, pero' purtroppo dalla Biondetti all'ultima curva si è mossa la moto e sono andato lungo. Peccato altrimenti sarei andato in Q2. Nel pomeriggio ho utilizzato le gomme usate ma ero in difficoltà a livello di temperatura. Non siamo abbastanza veloci e quindi o cerchi la scia o un colpo di fortuna".

Rossi pensa già a una strategia per risalire: “Abbiamo fatto le stesse cose di Austin e Le Mans, ma qui siamo in difficoltà e dobbiamo capire il perché. Mi aspettavo di più, partire dal diciottesimo piazzamento non è il massimo, dobbiamo cambiare qualcosa, fare una bella partenza, stare concentrati e guadagnare un po' di posizioni per prendere un po' di punti".



SPORTAL.IT | 01-06-2019 17:37