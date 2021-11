Valentino Rossi prova una Ferrari in vista dell'approdo alle auto

03-11-2021 19:21

Mancano ancora due gare alla fine del motomondiale 2021, le ultime della carriera di Valentino Rossi in MotoGP, la prima delle quali si svolgerà nel prossimo weekend a Portimao, in Portogallo, mentre la seconda è in programma la prossima settimana a Valencia, ma il Dottore, che come tutti sanno, abbandonerà le gare delle due ruote a fine stagione, si prepara a entrare nel mondo delle quattro ruote, come lui stesso ha annunciato, e sta già lavorando alacremente per questo.

Valentino Rossi prova una Ferrari per gare di durata a Misano

Oggi sul circuito di Misano Adriatico, infatti, Valentino ha effettuato dei test al volante di una Ferrari 488 GT3 Evo del team Kessel Racing, con cui ha disputato la 12 Ore del Golfo all’inizio di quest’anno concludendo terzo nella Classe Pro-Am e quarto assoluto insieme al fratello Luca Marini e all’amico Alessio Salucci. Il tutto solo due giorni prima dell’inizio delle prove libere del Gran Premio dell’Algarve.

In che categoria di auto correrà Valentino Rossi nel 2022?

Nel frattempo, si attende con ansia di sapere in quale categoria automobilistica gareggerà il 42enne di Tavullia, presumibilmente lui stesso lo dirà una volta terminata la sua incredibile carriera nel motomondiale, in cui ha conquistato nove titoli iridati, uno nella classe 125 (1997), uno nella 250 (1999) e sette nella classe regina di cui uno nella 500 (2001) e sei nella MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009). Tra l’altro esattamente 20 anni fa, il 3 novembre 2001, Valentino in Brasile vinse l’ultima gara della storia della 500, su un circuito anch’esso morto e sepolto come quello di Jacarepaguà, che era posto a 30 km a sud ovest di Rio de Janeiro.

I precedenti di Valentino Rossi con Ferrari e Mercedes di Formula 1

Ricordiamo che tra il 2004 e il 2008 si parlò concretamente di un passaggio di Valentino alla Ferrari in Formula 1, tanto è vero che il Dottore effettuò diversi test sia a Fiorano che al Mugello, ma alla fine, un po’ perché i regolamenti del Circus erano molto restrittivi verso i debuttanti, ma soprattutto per scelta sua, Rossi continuò a gareggiare nelle moto. Nel dicembre 2019 inoltre il pesarese ha provato a Valencia anche la Mercedes portata al titolo mondiale da Lewis Hamilton nel 2017.

Guarda tutte le gare del motomondiale 2021 in diretta su DAZN!

OMNISPORT