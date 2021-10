F1, la Ferrari fa la voce grossa: "Vicini alla Mercedes"

30-10-2021 13:03

La Ferrari procede a passo spedito il suo processo di crescita per il 2022. Gli aggiornamenti alla power unit, per la prima volta dotata di un sistema dell’ibrido aggiornato, hanno permesso al Cavallino di avvicinarsi ulteriormente alla concorrenza: il gap si è ridotto drasticamente dopo il 2020 da incubo delle Rosse.

Ferrari, Binotto: “Ridotto il gap con Mercedes e Red Bull”

In attesa del 2022, che dovrebbe segnare la stagione del definitivo rilancio della scuderia di Maranello, la speranza della Ferrari è di chiudere il 2021 in grande stile. “Ora siamo più vicini alla Mercedes, rispetto al 2020 il passo avanti è consistente”, sono le parole del team principal Mattia Binotto riportate da La Stampa.

Sul rettilineo la Ferrari non paga più il ritardo degli scorsi mesi: “Adesso la potenza extra è disponibile per tutto il rettilineo, i benefici si vedono sia in uscita di curva che in fondo al dritto. Se guardo ad Austin, abbiamo avuto il massimo carico aerodinamico, ma in qualche modo stiamo quasi eguagliando la velocità degli altri”.

Ferrari, Binotto: “Grande fiducia per il finale di stagione”

I progressi permettono alla Ferrari di sperare in un ottimo finale di stagione, soprattutto nell’ottica del duello con la McLaren per il terzo posto in classifica costruttori: “Austin non era un circuito adatto alla nostra macchina ma siamo stati nettamente più veloci dei concorrenti in questo fine settimana. Ecco perché sono contento dei progressi che ho visto negli ultimi Gran Premi, sicuramente l’aiuto è arrivato dalla power unit sia in qualifica che in gara, e questo mi dà una certa fiducia per le prossime gare“.

La Ferrari è attualmente quarta in classifica costruttori a 3,5 punti dalla McLaren. In quella piloti Charles Leclerc, sesto, paga un ritardo di 21 punti da Lando Norris, quinto.

