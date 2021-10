Ferrari, Leclerc lancia la sfida: "Devo battere Sainz"

21-10-2021 21:16

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc parla in vista della tre giorni ad Austin: “Amo gli USA e sarei contento di correrci una terza gara, e sono anche d’accordo con Lewis Hamilton, una gara in Sudafrica dovrebbe far parte del calendario”.

La pista di Austin: “Non vedo l’ora di tornare in pista, adoro gli Usa e questo tracciato, nel 2019 era un po’ sconnesso, ora la situazione sembra migliore, vedremo”.

Il monegasco ha poi lanciato la sfida a Carlos Sainz: “Quanto è importante battere Carlos? È sempre importante, è un compagno forte che sta facendo bene nel team, ma c’è competizione e ci spingiamo l’un l’altro, è un bel duello da vedere”. Lo spagnolo lo precede di un punto e mezzo in classifica.

