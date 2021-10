F1, Gran Premio degli Usa diretta live da Austin

Circuito di Circuit of the Americas

Seconda fila che vede Perez e la Ferrari di Leclerc, quinto Sainz che partirá davanti a Ricciardo in terza fila. Male Bottas, ottavo tempo per il finlandese che partirá dunque lontano dalla prima fila.

PRE GARA

Promette scintille la prima fila del Gran Premio degli Stati Uniti, nuova prova del Mondiale di F1 a 6 gare dalla fine con Max Verstappen in pole position davanti al rivale nella lotta al titolo, Lewis Hamilton. Dalla seconda fila scatteranno l’altra Red Bull di Sergio Perez e la prima Ferrari, di Charles Leclerc che eredita la seconda fila da Valtteri Bottas che partirà nono per la sostituzione del motore. Terza fila per l’altro ferrarista Carlos Sainz.

Da parte sua la prima McLaren di Norris scatta dal settima casella, affiancato da Pierre Gasly. Dalla sesta fila scatteranno invece Esteban Ocon ed il nostro Antonio Giovinazzi. In fondo allo schieramento troviamo invece Sebastian Vettel, Fernando Alonso e George Russell, tutti e tre a causa della sostituzione della power unit.

Griglia di partenza GP Austin F1

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (Ing/McLaren)

8 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUINTA FILA

9 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *

10 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

14 Nicholas Latifi (Can/Williams)

OTTAVA FILA

15 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

16 Mick Schumacher (Ger/Haas)

NONA FILA

17 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

18 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) **

DECIMA FILA

19 Fernando Alonso (Spa/Alpine) **

20 George Russell (Ing/Williams) **

* penalizzato 5 posizioni per cambio endotermico PU

**penalizzato per cambio PU

Fonte: Ansa