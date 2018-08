Valentino Rossi, siparietto con Luca Marini

Valentino Rossi ha ritrovato il sorriso a Silverstone dopo le prime due prove libere della MotoGp sul tracciato inglese: il Dottore, che ha detto di avere buone sensazioni per quanto riguarda la moto, è stato protagonista di un simpatico siparietto su Luca Marini.

Il fratellino del Dottore ha chiuso al secondo posto le prove del venerdì, confermando di essere in ottima forma: "Mio fratello mi ha impressionato molto in queste ultime gare – ha confermato il numero 46 -. E' un po' presto per dire se diventerà un giorno campione, ma perché no. Dipende tutto sulla sua capacità di concentrarsi per lavorare e migliorare, ha fatto tre grandi gare".

Ma alla domanda se sarebbe disposto a rinunciare all'agognato decimo titolo per farne vincere uno a suo fratello, la risposta, tra le risate, è chiarissima: "No! Se lo deve meritare lui!".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 09:35