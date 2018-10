Valentino Rossi vede la luce

Valentino Rossi ha commentato così a Sky il suo quarto posto in Thailandia: la Yamaha sembra essere in ripresa. "Ultimamente le gare sono strane perché sono tutti molto preoccupati di non finire le gomme. Sembra una gara di ciclismo… C'è una bella bagarre ma sono corse particolari, è difficile mantenere la concentrazione".

"Negli ultimi giri avevo difficoltà, mi scivolava tanto dietro e ho fatto fatica, peccato, non ce l'ho fatta ad arrivare sul podio. Alla fine dei quattro ero quello in più in difficoltà. Maverick andava forte ed è riuscito a consumare meno la gomma, aveva un setting diverso, avevo paura ne avesse di più negli ultimi giri e così è stato".

"Abbiamo risolto i problemi? Le prossime gare si vedrà se è una questione di pista o no. Abiamo fatto piccoli miglioramenti. Come prestazione massima non siamo molto lontani, ma loro sono più costanti. I problemi si risolveranno quando torneremo a vincere. Almeno una gara decente, questa volta c'eravamo anche noi…".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 11:40