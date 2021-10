Vanessa Ferrari non si ferma all'argento di Tokyo: il nuovo obiettivo

Entra negli studi di Verissimo, come mai prima. Con una medagli d’argento olimpica che ha sancito una cesura, nella sua carriera e nella sua storia personale interrotta da infortuni, dolore, difficoltà legate e scaturite dalla pandemia e dallo stesso Covid che ha rischiato di compromettere il suo obiettivo: Tokyo. Invece Vanessa Ferrari, la miglior ginnasta italiana di sempre, si affaccia a questa nuova vita con consapevolezza, maturità e aspirazioni rinnovate.

Alla conduttrice e giornalista, che le chiede quanta pressione avesse prima della finale, Vanessa svela le sue sensazioni, quelle situazioni che sono sempre state taciute fin troppo nel suo percorso sportivo e che, pure, hanno segnato una carriera incominciata da bambina:

“Avevo molto male ai tendini, ma questa cosa non doveva essere un ostacolo. Ho fatto una bellissima carriera, ma in fondo sentivo la mancanza di una medaglia olimpica. Vincerla dopo tanto dolore e moltissime delusioni mi ha appagata”.

La sofferenza e i sacrifici, condividi con la sua famiglia che da Orzinuovi, in provincia di Brescia, la accompagnava nelle quotidiane sedute di allenamento hanno restituito quanto investito a livello fisico ed emotivo nella ginnastica:

“Ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni a Brescia quando avevo 8 anni. Mia mamma percorreva 200 chilometri ogni volta per accompagnarmi. Ho vissuto in palestra, non è stata un’adolescenza come le altre, è stato difficile ma ne è valsa la pena”.