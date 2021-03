Vanessa Ferrari si ferma a causa del Covid: "Brutta notizia"

Anche Vanessa Ferrari è costretta a fermarsi, a causa del Covid. La campionessa di ginnastica, autentico mito italiano per i successi raccolti nella sua lunga e prolifica carriera, ha dovuto interrompere la preparazione agli Europei e alle Olimpiadi di Tokyo a seguito della sua positività.

Il post su Instagram di Vanessa Ferrari: “Brutta notizia”

Ad annunciarlo è stata la stessa Vanessa, attraverso il suo account Instagram con un post pubblicato nel tardo pomeriggio del 17 marzo:

“Brutta notizia. Sono davvero dispiaciuta nel comunicarvi che sono positiva al Covid. Dopo la gara di Ancona – prima tappa della Serie A – sono risultati alcuni casi di positività, quindi sono state prese le precauzioni del caso e i distanziamenti, in attesa dei tamponi. Poi ho iniziato a stare male, febbre e tutti i sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena”, scrive nel suo post la 30enne di Orzinuovi. “Dopo tutta la preparazione e tutto il lavoro fatto per preparare queste gare e tornare sui 4 attrezzi, sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendere ad allenarmi. Proprio adesso che stavo raggiungendo un’eccellente forma e stavo facendo ottimi progressi. Vi aggiornerò appena avrò novità”, ha aggiunto la Ferrari scossa e alquanto preoccupata stando alla scelta della emoticon scelta a chiudere un post eloquente.

Vanessa Ferrari salterà gli Europei

La ginnasta, medaglia d’oro ai mondiali del 2006 e già insignita del collare d’oro al merito sportivo del CONI, si stava preparando per gli Europei di Basilea di fine aprile. Ora dovrà affrontare l’isolamento e attendere di comprendere il decorso della malattia per poter sperare di riprendere gli allenamenti in vista della sfida olimpica.

VIRGILIO SPORT | 18-03-2021 16:53