La relazione tra Vanessa Trump e Tiger Woods è ufficiale, come può incidere sulla presidenza di Donald Trump

Sul noto social media due foto e relative dida formalizzano la stroia tra il campione e l'ex nuora del numero 1 della Casa Bianca, al suo secondo mandato

Per dare un’idea di quanto questa comunicazione sentimentale abbia la sua risonanza, sul piano mediatico e poi politico negli Stati Uniti, basti pensare che l’autorevole CNN sulla propria home page ha collocato la notizia dell’annuncio ufficiale sopra a quella delle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Papa Francesco.

La risonanza, evidentemente, è stata ritenuta abnorme rispetto alla reale entità pubblica della relazione in sé, in una delicata fase della presidenza Trump, tra politica estera, dazi, Tesla e il ruolo dello stesso Elon Musk.

La decisione di Tiger Woods sulla relazione con Vanessa Trump

Proprio su X, Tiger Woods ha confermato la sua relazione con l’ex nuora del presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump, pubblicando due immagini sui social media alquanto eloquenti in un post in cui si legge: “L’amore è nell’aria”.

Torna quindi di prepotenza a ingombrare la scena il campione di golf, ma per questioni che esulano dalle sue prestazioni sportive e che stavolta investono anche la Casa Bianca, seppure indirettamente: Woods e Vanessa Trump, sposata e poi separata da Donald Trump Jr. nel lontano 2018, erano stati visti a Torrey Pines a San Diego insieme alla figlia di lei, Kai, quando Tiger è arrivato per il round finale per consegnare il trofeo al vincitore del Genesis Invitational.

Kai Trump frequenta la Benjamin School con i due figli di Woods, Sam e Charlie e la nipote del Presidente e Charlie hanno gareggiato su invito a un torneo di golf junior di alto profilo, questa settimana.

Le foto su X

“L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco! Non vediamo l’ora di intraprendere il nostro viaggio nella vita insieme”, ha scritto un romantico Woods su X, dove vanta ancora ben 6,4 milioni di follower e che ad oggi costituisce il principale strumento a cui il campionissimo di golf ricorre per mantenere la propria fanbase attiva. Al messaggio in questione aggiunge, poi un secondo spazio di riflessione. “In questo momento apprezzeremmo la privacy di tutti coloro che ci stanno a cuore”.

In una foto, Woods e Vanessa Trump posano insieme, in un’altra sono sdraiati su un’amaca, con il braccio di lei appoggiato sul petto di lui e lo sguardo rivolto al cielo. Le principali televisioni, canali di informazione e agenzie si sono concentrate sull’annuncio ufficiale in attesa di una reazione da parte di Trump, che si trova sotto i riflettori americani e internazionali, in una fase dell’ordina mondiale tra i più controversi.

Due scatti per contenere il presunto vociferare che, in un simile scenario, sarebbe solo di disturbo. Pose studiate per siglare un patto, una sorta di alleanza quando fu anche per un’altra storia lontana negli anni.

La scelta sospetta di Woods

Non è chiaro cosa abbia spinto Woods, che mantiene la sua vita privata riservata dalla rottura con una delle protagoniste della scena sportiva come Lindsey Vonn (tornata a gareggiare in Coppa del Mondo a 40 anni), a pubblicare foto che confermasse la relazione in corso con una delle figure più celebri del clan Trump, pur da ex.

All’epoca la scelta, da quanto dichiarò, fu dettata dalla volontà di Vonn di “volevano limitare i molestatori e tutti quei siti web squallidi che ci seguono”, dicendo che ciò avrebbe potuto portare a situazioni pericolose che avrebbero coinvolto i suoi figli. Disse anche che le loro foto avrebbero svalutato qualsiasi cosa avessero i paparazzi in mano, come materiale fotografico compromettente.

Le storie pubbliche e le relazioni nascoste di Woods

Woods ha due figli dal matrimonio con Elin Nordegren, che ha divorziato da lui nel 2010 dopo che erano state rivelate le sue molteplici relazioni extraconiugali, diventate di dominio pubblico soprattutto in circostanze conflittuali e di rivalsa e che hanno oscurato il mito sportivo, almeno negli States.

La sua unica altra relazione pubblica è stata con Erica Herman, durata circa sette anni, e si è conclusa nell’ottobre 2022. È stata una rottura complicata e alla fine Herman ha respinto le cause legali contro Woods e il trust che possiede la sua tenuta nel sud della Florida, dove lei aveva vissuto.