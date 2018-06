Var, Rizzoli annuncia novità

Il Mondiale 2018 sarà anche il Mondiale della Var, all’attesissimo debutto in campo internazionale dopo essere stata utilizzata nell’ultima stagione nei massimi campionati di Germania, Italia e Portogallo e in forma sperimentale in FA Cup. Ancora nulla da fare invece in Champions League, a causa delle perplessità del numero uno Uefa Ceferin, ma a sorpresa anche l’Italia, paese “pioniere” della sperimentazione, sembra pronta a fare un passo indietro.

La Var non si tocca, ma il suo utilizzo sarà ridimensionato. A dirlo è stato il designatore della Can A Nicola Rizzoli, a Torino per l’amichevole tra Italia e Olanda: “La Var è l'evoluzione del calcio, uno strumento indispensabile. Al Mondiale ci sarà, Infantino afferma che sia il futuro del calcio, ma è un'innovazione che andrà coltivata e migliorata e noi siamo qua per farlo. Nella prossima stagione vogliamo riportare l'utilizzo ai casi più eclatanti. Credo comunque che l'esperimento sia andato molto bene"" le parole dell’ex arbitro.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 21:15