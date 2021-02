Varese, tempi lunghi per il recupero di Beane: mercato bloccato

Ancora una brutta notizia per Varese.

Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Anthony Beane dopo l’infortunio subito durante la partita contro la Fortitudo Bologna hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo gemello laterale sinistro.

Il giocatore, fa sapere la Openjobmetis in una nota, ha già iniziato il programma riabilitativo e sarà rivalutato con ulteriori esami nei prossimi giorni.

Sicura, comunque, l’assenza della guardia ex Virtus Roma dalla prossima partita di Varese in casa della Virtus Bologna sabato 27 febbraio.

In attesa di notizie più certe sulla prognosi il mercato è comunque bloccato. Tanto Jakovics quanto Egbunu e Morse, questi ultimi due in odore di taglio da qualche settimana, restano per il momento alla corte di coach Bulleri.

OMNISPORT | 22-02-2021 17:22