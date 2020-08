Varriale agita il web: “Numero 1 come uomo, giocatore e tecnico”

Un finale di gara molto agitato quello allo Stadio San Paolo. Al termine della gara tra Napoli e Lazio, Rino Gattuso si è scagliato contro la panchina avversaria verso un assistente di Simone Inzaghi. Stando alle prime ricostruzioni nei confronti del tecnico del Napoli sarebbe volato un insulto che Ringhio ha deciso di non “tenere”.

La sua reazione è stata però eccessiva anche secondo lo stesso protagonista che ha sostenuto di meritare l’espulsione. E ad applaudire il suo comportamento arrivare anche il giornalista di RaiSport, Enrico Varriale che su Twitter elogia pubblicamente l’allenatore.

“Gattuso è un numero uno”

“Oggi meritavo l’espulsione”. Rino Gattuso si conferma, ancora una volta, un numero 1 come uomo, oltre che come giocatore e allenatore. Chapeau”, queste le parole di Varriale dal suo profilo Twitter che non hanno mancato di generare una polemica.

La reazione dei social

Sono tanti i fan, non solo tifosi del Napoli, che applaudano il comportamento di Gattuso: “Lo adoro – scrive Marcello – Per me sarà sempre e soltanto un avversario, mai un nemico”. E come scrive Cortez: “Chi crede di avere “nemici” in ambito sportivo non merita l’ossigeno che respira”.

Ma ci sono anche tanti tifosi che vanno all’attacco di Gattuso e di Varriale: “E’ simpatico – scrive Guajiro – ma ha anche creato un personaggio con questa umiltà molto ostentata e manierata. Sembra un po’ fatta apposta per fare abboccare il tifoso allocco. Mi sbaglierò ma vedo una recita”. E ancora “Ma chapeau di cosa? Al limite queste pagliacciate le fai negli spogliatoi”.

SPORTEVAI | 02-08-2020 09:57