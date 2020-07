Varriale, il tweet sullo scudetto scatena la reazione dei tifosi

La vittoria della Juventus nel derby della Mole e la successiva sconfitta della Lazio “spuntata” in casa col Milan hanno spalancato ai bianconeri le porte dell’ennesimo scudetto. Questo per molti, almeno guardando la classifica in attesa dello scontro diretto del 20 luglio. Tra i tanti a sbilanciarsi sulle sorti del campionato anche Enrico Varriale ma il suo tweet è stato travolto, al solito, dai commenti, soprattutto dei tifosi bianconeri.

Varriale, il tweet lapidario sul campionato

Il sabato col doppio impegno nella volata scudetto vede Enrico Varriale insolitamente silente dopo la fine della partita della Juventus che ha dominato il derby col Toro vinto poi in scioltezza per 4-1. Il vice direttore di RaiSport ha atteso la fine del match tra Lazio e Milan vinto dai rossoneri per palesarsi sui social. Ma lo ha fatto con un tweet lapidario, una sentenza che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Scudetto, game over!”

Varriale, augurio o gufata alla Juve? Tifosi si interrogano

Il messaggio di Varriale seppur molto coinciso rende l’idea abbastanza velocemente sul significato delle sue parole. Nonostante la Juve abbia ancora, calendario alla mano il Milan da affrontare senza De Ligt e Dybala, l’Atalanta prima dello scontro diretto con la Lazio, per il giornalista Rai, i discorsi sono chiusi: sarà 9° tricolore di fila per i bianconeri.

I tifosi però prendono l’investitura di Varriale come una gufata che scalda gli animi dei followers più scaramantici e l’ironia dei più critici. Si sprecano meme sugli scongiuri, le gif del memorabile Oronzo Canà alla prese col mitico Crisantemi e commenti del tipo: “Ammazza che gufata…”; “L’antijuventino sa solo gufare, tanto è sfigato”; “Maremma che gufata”; “Qualcuno tocchi ferro o qualche altra cosa” il monito di un altro bianconero.

Ma soprattutto in tanti con ironia confortano Varriale, considerato un antijuventino da tutti i tifosi della Vecchia Signora: “Su con la vita diretur, è un momento brutto ma alla prossima sconfitta della Juve tornerà a grufolare tutto contento”; “Caro vice-direttore, può riscriverlo senza piangere, che ho il display del cellulare bagnato dalle sue lacrime?”; c’è chi sottolinea: “Le “analisi” delle partite e degli episodi non le interessano più?! Chiedo per un amico”; “Ma del derby di Torino ne sa nulla…. ci aggiorni sul risultato. Alla RAI con quanti anni di servizio si va in pensione ? Mi manca 90esimo minuto… fino a che ci sarà lei guardo altro”.

SPORTEVAI | 05-07-2020 09:31